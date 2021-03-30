Son dakika haberi | Mardin'de bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi | Mardin'de bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Mardin'de bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kavga ihbarını değerlendiren polis, olay yerinde 25 yaşındaki M.A'nın bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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