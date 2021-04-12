Son dakika haberi: Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Son dakika haber: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu.

Selahaddin Eyyübi Mahallesi Mevlana Sokak'taki evinde girdiği banyodan çıkmayan Emine Gökçen'in (50) yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce banyonun kapısı açıldığında Gökçen'in yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri, Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının evdeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:54:46. #1.15#
title