Son dakika haberi: Mardin'de bir kadın evinin balkonunda ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin Midyat ilçesinde bir kadın, komşusu tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Mardin Midyat ilçesinde bir kadın, komşusu tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu Mahallesi'nde bulunan bir evde tek başına kalan Hamdiye Atasever'in (62) komşusu, kadını evinin balkonunda hareketsiz şekilde gördü. Komşunun haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Atasever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atasever'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı