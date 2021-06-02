Son dakika haberi: Mardin'de bir ayda yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mardin'de bir ayda yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildi

Son dakika haberi: Mardin'de bir ayda yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından son bir ayda kent genelinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından son bir ayda kent genelinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle çıkabilecek orman, anız, ot ve ekin yangınlarına müdahale etmek amacıyla 7 gün 24 saat teyakkuzda görev yapıyor.

Gelen her ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri başta yangın olmak üzere evde mahsur kalma, hayvanların mahsur kalması, kaza gibi birçok olaya anında müdahale ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri mayıs ayında 345 yangına müdahale etti.

Ayrıca son bir ay içerisinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangın da söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Mardin'de bir ayda yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:08:11. #1.13#

title