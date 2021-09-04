Son dakika haberi... Mardin'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan Murat Aktürk (50), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Aktürk'ün cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol