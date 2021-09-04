Son dakika haberi... Mardin'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Mardin'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Son dakika haberi... Mardin'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan Murat Aktürk (50), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Aktürk'ün cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Mardin'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:12:34. #1.15#

title