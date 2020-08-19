Son dakika haberi! Mardin'de 90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberine göre Mardin'de bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
19.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:57
Mardin'de bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Savur ilçesi Seydin Mahallesi'nde 90 yaşındaki Kadriye Sabah'tan haber alınmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.
Yakınları nezaretinde eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA