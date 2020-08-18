Son dakika haberi | Mardin'de 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda boğuldu Son dakika habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Zeki Eksik'in 4 yaşındaki oğlu Abdullah Eksik, Yayla Mahallesi'nde sulama havuzuna düştü. Minik Abdullah, havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü nedeniyle inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA