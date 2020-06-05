Son dakika haberi... Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
05.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:49
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ömeryan mevkisi Kayagözü mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA