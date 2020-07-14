Son dakika haberi | Mardin'de 1 terörist tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:41
Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığının müşterek ikna faaliyeti sonucu 9 Temmuz 2020 tarihinde Mardin Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığınca silahsız ve teçhizatsız teslim alınan, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli işlemleri tamamlanan 'Hevler' kod adlı Menal İbrahim isimli terörist çıkarıldığı, mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
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Kaynak: İHA