Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu
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Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

06.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:08
Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki marangoz atölyesinde çıktı. Atölyede dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese, 2 itfaiye aracı ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Maddi hasar oluşan atölyede, daha önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu
Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu
Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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