Son dakika haberi! Manisaspor kolay kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Manisaspor kolay kaybetmiyor

11.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:30
Son dakika haberi! Manisaspor kolay kaybetmiyor

Son dakika haberleri... Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor. Ligde Ataman yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Manisaspor, yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılarak umut tazeledi. Siyah-beyazlı ekip, maçın başında öne geçip kaleci Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle 55 dakika 10 kişi oynadığı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor deplasmanında 1-1'lik galibiyetle altın değerinde 1 puan kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
Hüseyin Çimşir: '80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil'
Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Ali Palabıyık Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Manisaspor kolay kaybetmiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:32:07. #1.15#
title