Son dakika haberi! Manisa'ya şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Manisa'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberi! Manisa'ya şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bahar Kalkanı Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu.

Bahar Kalkanı Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu. Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına acı haber verilirken, şehit Teğmen Osman Alp için bugün cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Osman Alp, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü. Şehadet haberi sabah saatlerinde memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına verilirken, şehidin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Manisa'ya şehit ateşi düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:15:35. #1.16#

title