Son dakika haberi! MANİSA Salihli'de traktör ikiye bölündüğü, otomobilin yandığı kazada: 7 yaralı

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Salihli'de traktör ikiye bölündüğü, otomobilin yandığı kazada: 7 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobil, traktöre çarptı, 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada, traktör ikiye bölünürken otomobil tamamen yandı.

Kaza, Akhisar-Alaşehir karayolunun Salihli ilçesinden geçen Gediz Çayı mevkiinde, bugün saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Serkan Güner'in (34) kullandığı 45 YY 727 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nuray Altınbaş (54) yönetimindeki 45 RL 536 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobil ise alev aldı. Alev alan otomobildeki 6 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerini ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yanan otomobili söndürdü.

Kazada her 2 araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. (36), E.A. (15), B.Y. (16), T.A. (19) ve N.N.Y. (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı traktör sürücüsü Nuray Altınbaş'ın durumunu ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA