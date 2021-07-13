Son dakika haberi: Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer etti
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Son dakika haberi: Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer etti

Son dakika haberi: Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi ve Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Törende konuşan Sousa, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuştukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projelerden bahsettiler. Şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise çok önemli ve kariyerli bir ismi transfer ettiklerini belirtti.

Kulübün ikinci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdiklerine değinen Aktan, şunları kaydetti:

"Kariyeri olsun, Süper Lig'deki başarıları olsun herkes tarafından biliniyor. Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi. Hedeflerimiz doğrultusunda transferleri yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli, düzgün, Manisa Futbol Kulübü'ne yakışan bir arkadaşımız. Sousa'ya başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız, keyifli, heyecanlı bir sezon geçiririz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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