Son dakika haberi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı Son dakika haberine göre Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.

Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA