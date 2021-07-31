Son dakika haberi | Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
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Son dakika haberi | Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberi | Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İçikler Mahallesi'ndeki orman alanında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 acil müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma faaliyetinin sürdüğü bölgede yangın nedeniyle 3 dönüm ormanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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