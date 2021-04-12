Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama
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Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte görev yapan polislerin haftasını yaptıkları sürprizle kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte görev yapan polislerin haftasını yaptıkları sürprizle kutladı.

İtfaiyede görevli personel, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla yaptığı organizasyonda, Mimar Sinan Bulvarı'nda merkez itfaiye başkanlığının önünde trafik kazası meydana geldiğini, kazanın ardından tarafların kavga etmeye başladığını polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik ve asayiş ekibi sevk edildi.

Gelen ekipleri karşılayan itfaiye personeli, polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutlamak istediklerini belirterek, ekiplere çiçek takdim edip Polis Haftası'nı kutladı.

Ekipler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama
Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama
Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama
Son dakika haberi! Manisa İtfaiyesinden polise sürpriz kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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