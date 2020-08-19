Son dakika haberi | Manisa İtfaiyesi anız yangınlarına karşı uyardı Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hasadın ardından üretim alanlarında meydana gelen yangınlar konusunda üreticileri uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hasadın ardından üretim alanlarında meydana gelen yangınlar konusunda üreticileri uyardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin 1 günde yaklaşık 24 anız yangınına müdahale ettiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının başlangıcıyla birlikte artan anız yangınları ekinlerin hasat edilmesiyle her geçen gün artarak devam ediyor. Anız yakılmasıyla birçok zarar meydana geliyor. Bu zararlar arasında tarlalardaki solucan, mikroorganizma gibi canlıların yok olması, alevlerin sıçrayarak yakınlardaki ev, iş yeri, ormanlıklar gibi alanları da yakması, aşırı duman nedeniyle hava kirliliğine neden olması ve yol kenarında bulunan tarlalardan çıkan aşırı dumanla trafik kazalarının meydana gelmesi gibi birçok olumsuzluk yer alıyor.

Anız yakılmasıyla ilgili olarak idari para cezası hakkında Manisa valiliğinden "Manisa valilik makamının anız yakılmasının önlenmesiyle ilgili 2020/2E tebliğ dikkate alınarak 2020 yılında yıl boyunca Manisa ilinde 5442 sayılı il idaresi kanunun 66. Maddesi gereği dekar başına 73 TL olarak belirlenmiştir." duyurusu yapıldı.

"1 günde 24 anız yangınına müdahale edildi"

Anız yakılmasının yasal olmadığının altını Çizen, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal şu günlerde anız yangınlarının aşırı derecede arttığına dikkat çekerek çiftçilere uyarılarda bulundu. Daire Başkanı İnal, "Yaz ayının başlangıcıyla birlikte ot ve anız yangınları aşırı derecede arttı. Özellikle nem oranının bu günlerde yüzde 9'a kadar düşmesiyle birlikte itfaiye ekiplerimiz günlük 24 ot ve anız yangınına müdahale ediyor. Özellikle çiftçilerimiz tarlalarını sürmek yerine yakarak daha çabuk otlarını temizlediklerini düşünerek bu yönteme başvuruyor ama hem tarlalarına zarar veriyor hem de tarlalarda yaşayan solucan mikroorganizma tarzı canlıların yanarak yok olmasına neden oluyorlar. Şu sezonda domateslerin kaldırılmasından sonra saplarının tarlalarda kalmasıyla yakılmak istenmesi ardından mısır sezonuyla yine çeşitli anız yangınları maalesef yaşanıyor. Özellikle bu dönemlerde şehrimizin üzerinde bir duman tabakasını görebilirsiniz. Bunlarla ilgili çiftçilerimizi özellikle uyarıyoruz yakmayın. Hem tarlalarınıza hem canlılara zarar vermeyin. Aynı zamanda İstanbul karayolu üzerindeki arsalarda tarlalar bulunmakta ve buralarda ot anız yakıldığında yoğun bir duman oluşmakta. Bu da trafikte büyük kazaların yaşanmasına neden oluyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda anız yangınını söndürmek için görevli itfaiye aracını yoğun dumandan dolayı göremeyen bir sürücü itfaiye aracına çarparak kaza yaşanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

"Anız yangınları birçok zarara yol açıyor"

Defalarca anlatılmasına cezaların uygulanmasına rağmen hala anız yakıldığını söyleyen İnal, "Biz bu konuları defalarca anlatıyoruz anız ot yakılmaması gerektiğini, neden olduğu durumları söylüyoruz ama hala devam ediyor. Günde yaklaşık 24 anız yangınına gidiyoruz ve farklı çeşitlerde zararları olduğunu görüyoruz. Genelde bu yangınlar kontrolden çıkıyor ve yan tarlalara da sıçrıyor. Hatta rüzgarın da etkisiyle yakınlarda varsa ev, iş yeri, ekin arazileri, orman gibi alanlara da sıçrayarak daha da korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. Özellikle ormanlık alana yakın olan tarla sahipleri kesinlikle bu işlere kalkışmasınlar. Yakmakla çözüm bulduklarını zannederken çok daha büyük zararlara neden olmaktadırlar. Geçtiğimiz kurban bayramında 4 gün boyunca ekiplerimiz sahada orman yangınını söndürmek için canla başla çalıştı. Anız ya da ot yakmak yasal değil. Bu tür yangınlara neden olanlara idari para cezası da uygulanıyor. Vatandaşlarımıza uyarımız hem doğaya zarar vermeyin hem de idari para cezasına maruz kalarak cebinize zarar vermeyin. Vatandaşlarımız yakmadan önce gelsinler bizimle görüşsünler bizim telefonlarımız her zaman açık elimizden geldiğince yardımcı oluruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA