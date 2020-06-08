Son dakika haberi | Manisa FK'da tempo artıyor
Son dakika gelişmesine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü lig hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor.
08.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:43
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü lig hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor.
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde kuvvet antrenmanıyla güne başlayan takım, daha sonra gerçekleştirdiği 5'e 2 pas çalışması ve aerobik dayanıklılık parkuruyla antrenmanı tamamladı. - MANİSA
Kaynak: İHA