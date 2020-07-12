Son dakika haberi: Manisa FK'da İnegölspor hazırlıkları devam ediyor Son dakika spor haberi... TFF 2. Lig'den 1. Lige yükselme play-off maçlarında İnegölspor ile karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.

TFF 2. Lig'den 1. Lige yükselme play-off maçlarında İnegölspor ile karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Manisa Futbol Kulübünün antrenmanı, taktiksel oyunla sona erdi. - MANİSA Kaynak: İHA