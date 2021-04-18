Son dakika haberi | Manisa'dan Kütahya'ya geçişlerde Kovid-19 denetimleri yapılıyor
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Son dakika haberi | Manisa'dan Kütahya'ya geçişlerde Kovid-19 denetimleri yapılıyor

Son dakika haberi | Manisa'dan Kütahya'ya geçişlerde Kovid-19 denetimleri yapılıyor
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa-Kütahya il sınırında jandarma ve polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapılıyor.

Manisa-Kütahya il sınırında jandarma ve polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapılıyor.

Demirci'de Simav kara yolu üzerinde çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Belgeleri olan ve kısıtlamadan muaf vatandaşların Kütahya yönüne geçişine izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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