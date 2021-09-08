Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Yukarı Kılavuzlar Mahallesi'nde çıkan yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter ile müdahale edildi.

Yangına Demirci Belediyesi su tankeri ile su takviyesi sağlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile söndürülürken 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Ekipler gece boyu yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürecek.

Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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