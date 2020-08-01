Son dakika haberi: Manisa'daki orman yangını devam ediyor
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Son dakika haberi: Manisa'daki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Manisa'daki orman yangını devam ediyor
01.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 23:50

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı.

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında, akşamüstü Ahmetli ve Turgutlu ilçeleri arasındaki bazı noktalarda, alevler tespit edildi. Arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın yayılım gösterdi.

Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, jandarma ekipleri, Hacıköseli ve Bahçecik mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.

Bu arada, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerinde tahliye işlemi başlatıldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçe merkezine götürüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile bölgedeki bazı mezralar tahliye edildi. Maalesef alevler Hacıköseli'ye ulaştı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangında amfibik uçak ve yangın söndürme helikopterleri, havanın kararmasıyla çalışmasını tamamladı.

Karadan ise 52 arazöz ve 4 dozerle müdahale halen devam ediyor.

Öte yandan orman yangınında Hacıköseli Mahallesi'nde bazı evlerin yandığı, dumandan etkilenenlerin de ambulanslarda tedavi edildiği görüldü.

Yangın bölgesindeki çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Zeynep Erakbaba, yangının nasıl geldiğini anlamadığını belirterek, "Alevlerin nasıl geldiğinden haberimiz olmadı. Haberim olsa müdahale ederdim, su ile söndürürdüm. Hayvanlarıma ne oldu, hiç haberim yok, ben dışarı çıktım. Alevler dama girdiyse hayvanlar yanmıştır. Geri gitmedim, nereye gideyim ateşin içine. Canımı zor kurtardım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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