Son dakika haberi! Manisa'daki ahşap fabrikası yangını söndürüldü
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Son dakika haberi! Manisa'daki ahşap fabrikası yangını söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Son dakika haberi! Manisa'daki ahşap fabrikası yangını söndürüldü
18.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:04

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının fabrikada büyük hasara yol açtığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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