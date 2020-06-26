Son dakika haberi! Manisa'daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:01
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa'nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA