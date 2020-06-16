Son dakika haberi: Manisa'da yengesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı
Son dakika habere göre Manisa'nın Kula ilçesinde ağabeyinin eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
16.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:54
Manisa'nın Kula ilçesinde ağabeyinin eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Kula'ya bağlı Topuzdamları Mahallesi Yortan mevkisinde tütün tarlasında çalışan ağabeyinin eşi N.K'yi (57) bıçakla öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim olan A.K. (37) adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan A.K. Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
A.K, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yengesini bıçakladığını bildirmiş, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.
Kaynak: AA