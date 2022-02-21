Son dakika haberi! Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı
AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Son dakika habere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.
SARIGÖL, MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Çanakçı Mahallesi'ndeki evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Muayene sonucu alkollü olduğu belirlenen evin sahibi S.S (42), konutunda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel