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Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada, 151 sentetik ecza, 16,36 gram metamfetamin, 4,40 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek ele geçirildi.

Ekipler, gasp suçundan hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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