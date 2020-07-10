Son dakika haberi... Manisa'da uçurumdan nehre yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan Gediz Nehrine yuvarlanan otomobilin sürücüsü, yaralı olarak kurtarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan Gediz Nehrine yuvarlanan otomobilin sürücüsü, yaralı olarak kurtarıldı. Zirai ilaç satışı için gittiği Uşak'tan dönen Sema Döngel'in (52) kullandığı 45 ABL 522 plakalı otomobil, Yurtbaşı Mahallesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Takla atarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan Gediz Nehri'ne düşen otomobilin bir bölümü suya gömüldü. Çevredekilerin yardıma koştuğu Döngel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Emniyet kemerinin takılı olduğu görülen Döngel, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sema Döngel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda çarpmaya bağlı ezikler bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA