Son dakika haberi: Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberi: Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
02.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:03

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Killik Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Hasan Ekmen'in kullandığı traktör, Topallı mevkisinde hafriyat boşaltımı yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Traktörün ikiye ayrıldığı kazada ağır yaralanan Ekmen, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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