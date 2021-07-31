Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
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Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Manisa'da trafik ekipleri, kadın sürücülere emniyet kemeri, motosikletlilere de kask kullanımı ve aşırı hızın risklerine ilişkin broşür dağıttı.

Manisa'da trafik ekipleri, kadın sürücülere emniyet kemeri, motosikletlilere de kask kullanımı ve aşırı hızın risklerine ilişkin broşür dağıttı.

Kentin bazı yerlerinde durdurulan kadın sürücülere, "Emniyet kemerini bağla, hayat güvenceni sağla" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

Emniyet kemeri duyarlılıkları için kadın sürücülere teşekkür eden polisler, sürücülere ayrıca üzerinde "Annem hep yanımda kemerim hep aklımda" yazan mutfak önlüğü hediye etti.

Kadın sürücülerden Gizem Kaya, trafik polislerinin yaptığı etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir etkinlik, her zaman desteklemek lazım. Çünkü henüz bilincinde olmayan sürücülerimiz var. Biz 18 yaşından önce ön koltuğa oturamayan Barış Manço'nun çocuklarıyız. Böyle bir etkinlik yaptığı için ekiplerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan faaliyette ise durdurulan sürücülere kask kullanımının ve hız kurallarına uymanın önemi anlatılarak, bu hususta Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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Son dakika haberi: Manisa'da trafik polisleri kadın sürücülere ve motosikletlilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Haberler
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