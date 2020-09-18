Son dakika haberi! Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Alakent'in (28) kullandığı plakasız motosiklet, Alaşehir-Eşme kara yolunda Sobran Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı ve yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Alakent'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ahmet Bayram
Ahmet Bayram
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Özçivit Candaş Tolga Işık
Spor Babel Tisserand Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:03:45. #1.15#
title