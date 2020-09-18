Son dakika haberi! Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:58
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Alakent'in (28) kullandığı plakasız motosiklet, Alaşehir-Eşme kara yolunda Sobran Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı ve yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Alakent'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Kaynak: AA