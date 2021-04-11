Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)
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Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)

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Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)

Son dakika haberler: KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAManisa'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, hızla gelip, menfeze çarpması yer alıyor.

AHMETLİ (Manisa), -


Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)
Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)
Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)
Son dakika haberi | Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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