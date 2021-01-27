Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

27.01.2021 05:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 06:01

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Uşak-İzmir kara yolu Soğanlı Mahallesi yol kavşağında ters yöne giren 45 SD 689 plakalı otomobilin sürücüsü Polat Güral (26), Samet Ağırcan'ın kullandığı seyir halindeki 06 PMG 62 plakalı soğan yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Polat Güral'ın öldüğünü tespit etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Gümüşsol kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyon sürücüsü Samet Ağırcan ise kazada yara almadı.

Kazada yaralanan Aykut Gümüşsol, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Güral'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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