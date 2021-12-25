Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Uğur Atalan'ın (36) kullandığı 45 RA 5887 plakalı minibüs, Kula- Salihli yolu Kovukdere rampaları mevkisinde, önünde seyreden İlhan Ç. (52) idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Atalan ile yanındaki yolcu Ergin Akbaş'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Atalan ile Akbaş'ın cenazesi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi alındı.

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

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AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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