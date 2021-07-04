Son dakika haberi! Manisa'da tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrularak, karşı yönden gelen tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrularak, karşı yönden gelen tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Sarıyat'ın kullandığı elektrikli bisiklet, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında Erdal D. idaresindeki 45 ADT 485 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Sarıyat'a, karşı yönden gelen Ahmet A. (55) yönetimindeki 20 YN 169 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıyat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıyat'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram