Son dakika haberi... Manisa'da terör operasyonları: 9 gözaltı

MANİSA (DHA) - MANİSA merkezli 4 ilde polisin, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 ve 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.T. gözaltına alındı. Yine aynı ülke vatandaşı olan diğer şüpheli D.D.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.