Son dakika haberi... Manisa'da temizlik işçileri kuru yapraklarla "Evde Kal" çağrısında bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan temizlik işçileri, park temizliği sırasında topladıkları kuru yapraklarla "Evde kal" yazarak vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymalarını konusunda çağrıda bulundu.

Alaşehir Belediyesinde görevli temizlik işçileri, Akkeçili Mahallesinde bulunan bir parkta temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, temizlik sırasında topladıkları kuru yapraklarla parkta bulunan beton bir yüzeyin üzerine "Evde Kal" yazarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Öküzcüoğlu, "Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım, tedbirleri elden bırakmayalım, maske, mesafe ve hijyenik kurallara uymaya devam edelim. Bugün çevre temizlik ekibimizle beraber Akkeçili Mahallemizin parkını temizliyoruz. Biz sizler için sahadayız, daha hijyenik, daha temiz bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler 'evde kalın, sağlıklı kalın' dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım