Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Haberler
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Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Salihli'nin Eskicamii Mahallesi 15. Sokak No: 8 adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye, Serpil ve Ali Osman Akıncı çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ikamete giremeyince Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken, yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Manisa'da sır ölüm... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - 3. Sayfa

Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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