Silahlı "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı
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Silahlı "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki aile arasında bir arsaya dökülen molozlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgada dönüşen tartışma sırasında taraflardan İ.K'ye ait markete taşla saldırıda bulunuldu, silahla da etrafa ateş açıldı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tarafları sakinleştiren polis, şüpheliler C.E. ve O.E'yi gözaltına aldı.

Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı
Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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