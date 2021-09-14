Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI - Haberler
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Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MANİSA'nın Salihli ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Saldırıda Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis otosuna da saçma isabet ettiği görüldü. Kavgada kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI

Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI

Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI

Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI
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Haber: Son dakika haberi: MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü YOLDAN GEÇEN 4 YARALI - Haberler
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