Son dakika haberi... Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi... Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

26.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:51
Son dakika haberi... Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İ.H.Ö. (34) yönetimindeki 01 BNZ 73 plakalı otomobille aynı yöne giden T.P'nin kullandığı 09 JM 188 plakalı kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.B.Ö. (2), Y.B.Ö. (5), C.B.Ö. (34) ve S.Y. (56) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İ.H.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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