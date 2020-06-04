Son dakika haberi... Manisa'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Manisa'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Son dakika güncel haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Manisa'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
04.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:15

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çobanisa Mahallesi'nde Hamdi Uygun yönetimindeki 45 UC 191 plakalı otomobil, Çobanisa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, TCDD eski lojmanları bahçesine devrildi.

Kazada sürücü Hamdi Uygun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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