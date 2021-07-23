Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 4 helikopter ile 14 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.