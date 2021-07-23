Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 4 helikopter ile 14 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 4 helikopter ile 14 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesi Burandere Mevkisinde başlayan orman yangınına Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve orman işletmeye ait 14 arazözle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alınarak yayılımı durduruldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemlerine başlandığı açıklandı. - MANİSA

Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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