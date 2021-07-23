Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
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Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü

Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Demirci'nin kırsal Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bugün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 4 helikopter ve 14 arazöz sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberi! Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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