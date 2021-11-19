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Son dakika haberi... Manisa'da öldürülen kediler için polis ekipleri çalışma başlattı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Manisa'da öldürülen kediler için polis ekipleri çalışma başlattı

Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ay içerisinde 4 kedinin öldürülmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ay içerisinde 4 kedinin öldürülmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Selvilitepe Mahallesinde, 29 Ekim ile 18 Kasım arasında 4 kedi, bacakları ve kafası kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kedileri gören çevre sakinleri durumu Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirmesi üzerine dernek yetkilileri harekete geçerek şikayetçi oldu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Polis ekipleri bölgede çalışmaları başlattı. Tek temennimiz bunu yapan, bu vahşeti yapan kişinin bir an önce bulunması. Bugün bir hayvana yapıyorsa, yarın bir çocuğa bir insana yapacaktır. Önlemlerin biran önce alınıp bu şahsın bulunması tek temennimiz." diye konuştu.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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