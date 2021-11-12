Son dakika haberi | Manisa'da matbaada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberi | Manisa'da matbaada çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Manisa'da matbaada çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta Engin Dinçtoygar'a ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Matbaadan dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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