Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

04.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:10

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Sandal Mahallesi Yumak Alanı Mevkisi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

İtfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangında yaklaşık 15 dekar alan hasar gördü.

Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Erkan Kandemir Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Sak Şehrazat Ali Sürmeli Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Ali Palabıyık Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Muratpaşa Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 20:10:38. #1.15#
title