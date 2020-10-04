Son dakika haber... Makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
04.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:10
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Sandal Mahallesi Yumak Alanı Mevkisi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.
İtfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.
Yangında yaklaşık 15 dekar alan hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak