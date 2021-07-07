Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu: 313 kök kenevir ele geçirildi
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Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu: 313 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu: 313 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstihbarat çalışması sonucu H.K. (63), S.K (39) ve R.K. (64) isimli şahısların arazilerinin üst kısmında ormanlık alan içerisine iki ayrı noktaya kenevir ekimi yaptıkları bilgisi alındı. Bölgede drone ile havadan inceleme yapan ekipler 2 ayrı noktada boyları 250 santimetre ile 300 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 313 kök kenevir bitkisi ve 36 kök kurutulmuş kenevir bitkisi tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ait evde bir adet elektronik terazi ele geçirildi. Şüphelilerden gözaltına alınan S.K.'nin sorgusuna devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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