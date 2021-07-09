Son dakika haberi | Manisa'da kenevir operasyonu
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Son dakika haberi | Manisa'da kenevir operasyonu

Son dakika haberi | Manisa'da kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 25 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 25 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Sultançakalazmağı mevkiinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda S.B. isimli şahsın kiralık olarak işlediği mısır tarlası içinde boyları 1,5 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış toplamda 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, şüpheli S.B. ise ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Son dakika haberi | Manisa'da kenevir operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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